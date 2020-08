Klanten blijven trouw aan hun handelaar, ook in voetgangerszone JMBB

11 augustus 2020

15u59 1 Brussel Voetgangerszones hebben geen negatieve impact op de lokale economie, zo blijkt uit een onderzoek van zes ULB-masterstudenten.

Omdat zowel de handelswijk rond de as Gulden-Vlieslaan - Waterloolaan als die bij de Grote Zavel binnenkort een make-over krijgen en gedeeltelijke voetgangerszones zullen worden, uitten meerdere lokale handelaars hun ongerustheid over de mogelijke negatieve gevolgen van die aanpassing voor hun winkels.

Bedreiging

Nu blijkt uit onderzoek dat bijna maar één vijfde van de klanten op de as Gulden-Vlieslaan - Waterloolaan met de auto komt, tegenover bijna zestig procent op de Grote Zavel. Winkeliers zien de voetgangerszoneplannen echter als een bedreiging voor hun omzet: op de as Gulden-Vlieslaan - Waterloolaan is bijna zestig procent die mening toegedaan, op de Grote Zavel zelfs bijna negentig procent.

Nog belangrijker voor de betrokken handelaars is dat op de as Gulden-Vlieslaan - Waterloolaan bijna 95 procent zegt dat het geen probleem is om de auto achterwege te laten. Voor de winkelaars op de Grote Zavel zegt bijna 85 procent dat ze ondanks de voetgangerszone gewoon zal blijven terugkeren naar hun handelaars.

