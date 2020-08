Klank- en lichtspel op Grote Markt vervangt Bloementapijt Robby Dierickx

16 augustus 2020

09u10 1 Brussel Geen Bloementapijt dit weekend op de Brusselse Grote Markt – oorzaak is Covid-19 uiteraard – maar wel een klank- en lichtspel. StaySafe.Events zette het afgelaste Bloementapijt zaterdagavond met het schouwspel in de kijker.



Normaal gezien was de Grote Markt dit weekend het decor van duizenden bloemen, maar net als nagenoeg alle andere evenementen werd het spektakel afgelast als gevolg van het coronavirus. Voor StaySafe.Events het sein om het Bloementapijt in de schijnwerpers te zetten met een klank- en lichtspel op de Grote Markt.

“Als Brusselse vereniging zijn we blij om dit mooie initiatief te kunnen steunen”, zegt Richard Poncin, gedelegeerd bestuurder van de vzw Bloementapijt van Brussel. “Natuurlijk hadden we liever het Bloementapijt op de Grote Markt uitgerold, maar op deze manier waren we er toch een beetje aanwezig en kunnen we ook een symbolisch steuntje in de rug geven aan al wie het nodig heeft in deze moeilijke periode. Volgend jaar hopen we echter de Grote Markt opnieuw in de bloemetjes te zetten zoals het hoort.”