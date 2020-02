Klacht voor aanranding van jong kind (5) op school in Molenbeek JCV

07 februari 2020

15u07 0 Brussel Er loopt een onderzoek naar een mogelijke aanranding op een school in Sint-Jans-Molenbeek. Dat bevestigt het Brusselse parket. Een kind van rond de 14 jaar oud zou daarbij een vijfjarige aangerand hebben.

De ouders van het vijfjarige kind zouden volgens La Dernière Heure donderdag klacht hebben ingediend bij de politie. Nog volgens de krant zou de aanranding gebeurd zijn in de toiletten van de school, door een adolescent van rond de veertien jaar oud. De ouders gingen met hun kind daarop naar het Sint-Pietersziekenhuis voor een onderzoek. Er zou ook al een verhoor door de politie plaatsgevonden hebben.

Om welke school het gaat, wil de gemeente Molenbeek momenteel niet kwijt. “We zijn wel op de hoogte van het dossier want de ouders hebben ook met ons contact opgenomen”, zegt de woordvoerder van burgemeester Catherine Moureaux (PS). “De burgemeester zal nog langsgaan bij zowel de ouders als de school, maar het is belangrijk dat we hier zo voorzichtig mogelijk in zijn aangezien het om twee minderjarigen gaat. De ouders hebben in ieder geval de juiste reflex gehad door naar de politie te gaan om klacht in te dienen.”

Het Brussels parket bevestigt dat er een klacht is ingediend bij de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene. “Maar gezien de aard van de feiten en het feit dat het slachtoffer minderjarig is, geven we daar voorlopig geen commentaar bij”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert.