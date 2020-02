Klacht tegen leerling (14) die kleuter (5) zou hebben aangerand Redactie

08 februari 2020

00u00 0

Er loopt een onderzoek naar een mogelijke aanranding in de toiletten van een school in Sint-Jans-Molenbeek. Dat bevestigt het Brusselse parket. Een kind van rond de 14 jaar zou daarbij een vijfjarige aangerand hebben.

De ouders gingen met hun kleuter naar het Sint-Pietersziekenhuis voor een onderzoek en dienden een klacht in. Er zou ook al een verhoor door de politie plaatsgevonden hebben.

Om welke school het gaat, wil de gemeente Molenbeek niet kwijt. "We zijn wel op de hoogte van het dossier, want de ouders hebben ook met ons contact opgenomen", zegt de woordvoerder van burgemeester Catherine Moureaux (PS). "De burgemeester zal nog langsgaan bij zowel de ouders als de school, maar het is belangrijk dat we hier zo voorzichtig mogelijk in zijn aangezien het om twee minderjarigen gaat. De ouders hebben in ieder geval de juiste reflex gehad door naar de politie te gaan en een klacht in te dienen."

Discriminatie op basis van seksuele geaardheid daalt

Het aantal geregistreerde feiten van discriminatie wegens seksuele geaardheid daalt. De politie in ons land telde vorig jaar 172 feiten van homofobie. Dat zijn er minder dan de 187 in het jaar ervoor. Het gaat om inbreuken op de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. Feiten die gepleegd werden uit afkeer van iemands seksuele geaardheid - de zogenaamde 'hate crimes' - worden door de politiediensten niet apart geregistreerd.

Wet legt witwassen en financiering

van terrorisme

aan banden

De regering heeft een wetsontwerp van minister Alexander De Croo (Open Vld) goedgekeurd dat het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moet voorkomen. De belangrijkste wijziging bestaat erin dat voortaan ook aanbieders van virtuele valuta of bewaarportefeuilles onderworpen zullen worden aan de al bestaande maatregelen tegen witwassen en financiering van terrorisme. Dat geldt ook voor kunsthandelaars, als de waarde van een (reeks) verrichting(en) 10.000 euro of meer bedraagt, en voor fiscale adviseurs. Het ontwerp verlaagt ook de limiet voor niet-herlaadbare betalingsinstrumenten tot 150 euro en moet ook de samenwerking tussen alle autoriteiten verbeteren.