Kinderen en leerkrachten van Europese scholen die uit risicogebied komen, moeten thuisblijven JCV

02 maart 2020

15u38

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Brussel Kinderen en leerkrachten van de vier Europese scholen in Brussel die uit een risicogebied komen, wordt gevraagd om 14 dagen thuis te blijven. De Europese scholen van de scholengroep Schola Europaea zijn daarmee de eerste die maatregelen nemen tegen het coronavirus.

De leerlingen die in de afgelopen dagen naar gebieden zijn afgereisd waar er al een uitbraak plaatsvond en het besmettingsrisico groot is, “mogen slechts 14 dagen na hun terugkeer worden toegelaten tot de Europese scholen, op voorwaarde dat het hele gezin geen symptomen vertoont”, klinkt het in een mededeling.

Ook het personeel moet opletten. Zij moeten eerst en vooral vermijden dat ze naar een risicogebied reizen. Als ze dat wel doen, mogen zij ook pas na 14 dagen terugkeren. De risicogebieden worden geduid als China, Hongkong, Macau en het lockdown-gebied in Italië.

De scholen zijn daarmee meteen de eerste die concrete maatregelen tegen het coronavirus nemen. Hogeschool Odisee maakte ondertussen wel al bekend dat het enkele maatregelen neemt voor haar infodag van zaterdag. Die gaat voorlopig gewoon door, maar er worden wel gratis handgel en papieren zakdoekjes voorzien.

