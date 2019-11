Kinder- en jeugdpsychiatrie van UZ Brussel viert tiende verjaardag met speciale voorstelling JCV

15 november 2019

11u36 0 Brussel PAika, de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Brussel, mag tien kaarsjes uitblazen. Ze doet dat met een speciale theatervoorstelling waarbij jongeren die al bij PAika over de vloer kwamen hun verhaal uitbeelden.

De voorstelling #METRUE vertelt over het gevecht dat de jongeren moeten aangaan in het leven. “In plaats van een saaie receptie te organiseren leek het leuker om de jongeren te laten vertellen over hun ervaringen”, zegt Regisseur Mirjam de Wit. “Ondanks hun problemen hebben deze jongeren ook ongelooflijke sterktes en talenten.”

De voorstelling is opgebouwd rond verschillende Brusselse metrostations. “Net zoals het leven zit die soms boven de grond, maar ook ondergronds”, zegt de Wit. “Onder de grond zie je de schaduwzijde van het leven, maar boven de grond kan het heel mooi zijn. Soms staat de metro stil en soms kan je hem niet halen.”

In totaal doen er 13 jongeren mee aan de voorstelling. Zij schreven zelf de teksten voor elk apart onderdeel, dat telkens wordt opgehangen aan een metrostation.

De voorstelling speelt op zaterdag 16 november om 20.30 uur in Zinnema in Anderlecht.

Alle informatie en tickets via www.zinnema.be