Kind in kritieke toestand uit kanaal Anderlecht gehaald

13 augustus 2020

18u20 10 Brussel Deze namiddag zijn duikers van de Brusselse brandweer en medisch personeel uitgerukt om een kind van om en bij de tien jaar jong te redden van verdrinking. Het kind is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer werd omstreeks 16 uur verwittigd dat er een kind in het ABC-kanaal was terechtgekomen, ter hoogte van de Vaartdijk.

De drenkeling zou niet veel ouder dan tien jaar zijn. Drie brandweerlieden gingen zelf eerst het water in om de drenkeling te zoeken, niet veel later kregen zij hulp van duikers. De jongen wordt niet veel later door een duiker op de bodem van het kanaal gevonden en geëvacueerd naar de wal.

Het aanwezige MUG-team en de ambulanciers begonnen meteen met de reanimatie van het slachtoffer. De jongen is vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De politiezone Brussel-Zuid heeft een perimeter ingesteld en onderzoekt de omstandigheden van het incident.



