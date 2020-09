Kind (1) met hand klem tussen liftdeuren: brandweer redt bengel uit hachelijke situatie Robby Dierickx

19 september 2020

12u45 3

De Brusselse brandweer heeft vrijdagmiddag om 14.40 uur een kind uit een hachelijke situatie moeten redden. De 1-jarige bengel was immers met zijn hand klem komen te zitten tussen twee liftdeuren in een flatgebouw in de Vrijwilligerslaan in Etterbeek. De moeder belde de hulpdiensten in paniek toen ze haar kindje niet zelf kon bevrijden. De brandweer kon de binnenste veiligheidsdeuren van de lift uiteindelijk met een speciale koevoet loswrikken om het kindje uit zijn hachelijke situatie te redden. Het werd voor onderzoek en verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.