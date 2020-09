Kilti-cultuurpakketten moeten cultuurhuizen duwtje in de rug geven JMBB

08 september 2020

11u41 0 Brussel Aan de start van dit ongewoon seizoen kan de cultuursector elke steun gebruiken. Enter ‘Kilti’, de pakketten die cultuurverslinders wegwijs moeten maken in het Brusselse aanbod.

De pakketten zijn de culturele tegenhangers van fruit- en groentenpakketten van lokale Brusselse handelaars en telers. Doel is om het publiek in contact te brengen met culturele organisaties en plaatsen die ze nog niet kende. Elk pakket is samengesteld rond één thema of concept, en je ontdekt de inhoud van je pakket pas op de avond dat je het ontvangt.

Springplank

“Met Kilti willen we in de eerste plaats de banden versterken tussen het publiek en de culturele plekken en kunstenaars”, reageert Severine Konder, die het concept heeft bedacht. “Door elk cultuurpakket op een verschillende manier samen te stellen, ontstaan telkens opnieuw andere artistieke uitingen en relaties tussen deze verschillende partijen. De pakketten vormen als het ware een springplank naar onverwachte ontdekkingen en kunnen leiden tot de mooiste culturele liefdesrelaties”.

Elk pakket bevat culturele uitnodigingen of voorwerpen. Bah Voyons, de vzw achter de Kilti-pakketten, organiseert twee ontmoetingsmomenten om de verrassingen in de cultuurpakketten te kunnen ontdekken. Het startschot wordt gegeven op 3 oktober in Théâtre Marni met de presentatie van het cultuurpakket “Retour vers la Culture”. Op 19 november vindt een lokale presentatieavond plaats voor een pakket voor de gemeente Schaarbeek, met de steun van schepenen van cultuur van de gemeente.

De gezeefdrukte draagtassen zijn ontworpen door een Belgische kunstenaar en vervaardigd in een Brussels atelier. Uiterste besteldatum voor de pakketten is 20 september. Jouw persoonlijk mini- of maxipakket bestellen kan hier.