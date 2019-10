Kijken achter de schermen van de Lotto? Dat kon in hartje Brussel Wouter Hertogs

06 oktober 2019

18u35 0 Brussel Zondag hebben tientallen bedrijven hun deuren geopend voor nieuwsgierigen. Over heel het land trok de Open Bedrijvendag maar liefst 500.000 kijklustigen in meer dan 300 Vlaamse en Brusselse bedrijven. Eén van hen was de Nationale Loterij. Wie zich al eens afvroeg wat er daar allemaal schuilging achter de schermen, kreeg eindelijk een antwoord in hartje Brussel.

Open Bedrijvendag is en blijft een dag waarop men eens achter de schermen kan kijken naar wat normaal verborgen blijft. Eén van de absolute trekpleisters was de Nationale Loterij. Al dagen op voorhand waren alle plaatsen volzet. De instelling werd opgericht in 1934 en kan vandaag dankzij haar spelers, jaarlijks 320,3 miljoen euro besteden aan allerlei projecten met een grote maatschappelijke relevantie. Dat is dagelijks zo’n 500.000 euro. Om dichter bij haar spelers te zijn, heeft de Nationale Loterij sinds kort haar trekkingen publiek toegankelijk gemaakt. In hun spiksplinternieuwe pand op het De Brouckèreplein gebeuren de trekkingen wekelijks in een eigen tv-studio achter een glazen wand.

Topmoment

En toch is het eens speciaal om een trekking met eigen ogen en achter de schermen te gaan bekijken. Onmiddellijk is duidelijk dat het hier niet om een vrijblijvend bingospelletje in één of ander café gaat. “Wie is die strenge man daar”, fluistert een jong meisje tegen haar mama. De strenge man, die op televisie niet te zien is, blijkt een officiële controleur te zijn. Hij kijkt toe dat alles wel volgens de regels verloopt. Het is dan ook spannend afwachten tot de echte show - lees: de balletjes - van start gaat. Een technieker gaf het spreekwoordelijke startschot en de balletjes verschenen één na één. Niemand van de bezoekers had gewonnen, maar voor de jongsten moest het topmoment nog komen. Wie wilt er nu eens niet de balletjes voelen? Toch moet het ook hier volgens de regels gebeuren. Eérst een handschoen aandoen, dan pas een balletje aanraken. “Wauw dat weegt niets”, kirden de jongsten onder de kijklustigen.

Totaabeleving

De Nationale Loterij doet al enkele jaren mee aan de Open Bedrijvendag, maar deze editie was de eerste in de nieuwe gebouwen. “En dat geeft toch iets extra’s”, klinkt het bij Ann Lammens van de Nationale Loterij. “De vorige twee edities gingen door in ons gebouw in Jette. Eigenlijk gebeurde daar niet zoveel. We konden tonen waar we de biljetten stockeerden, maar veel meer was het niet. Hier op het De Brouckèreplein is er een totaalbeleving, zowel voor jong als oud.”