Kiesfraude in Molenbeek? “Ongeldige volmachten, niet-stemgerechtigde kiezers en mensen die twee keer gingen stemmen” SPS

22 mei 2019

09u58

Bron: RTBF 0 Brussel De gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar in Sint-Jans-Molenbeek zouden niet op correcte wijze verlopen zijn. Dat hebben enkele lokale partijen zelf vastgesteld, maar ze hebben nooit een klacht ingediend “om hun goede banden met de PS niet in gevaar te brengen”. Dat meldt de RTBF op basis van een advocatennota.

Verschillende lokale partijen hebben vorig jaar een advocatenbureau ingeschakeld om mogelijke verkiezingsfraude vast te stellen in Molenbeek. Volgens de advocatennota zijn er inderdaad onregelmatigheden gebeurd. Zo heeft dokter Patrick Bacart, die ook PS-kandidaat was, 32 doktersbriefjes voor volmachten voorgeschreven voor enkele senioren in een rusthuis. Volgens de kieswet mag dat niet. “Dat wist ik niet", reageert Bacart tegenover de RTBF. “Ik heb dat gewoon uit vriendelijkheid gedaan.” Dat die volmachten vervolgens op de zetel van de PS in Molenbeek belandden, komt volgens Bacart “omdat die mensen hun steun aan mij hadden toegezegd. Of ze ook effectief op mij hebben gestemd, dat weet ik niet.”

Er zijn nog meer onregelmatigheden vastgesteld. Zo zouden mensen die niet stemgerechtigd waren, toch zijn gaan stemmen. Volgens de advocatennota zijn hun namen achteraf gewoon op de kieslijsten bijgeschreven, zonder de identiteit van de betrokkenen te verifiëren. Er zouden ook mensen twee keer hebben gestemd. Ook hun naam zou nadien op de kieslijsten bijgeschreven zijn, hoewel ze daar al opstonden. Nog volgens de nota zouden in totaal 170 volmachten niet over de nodige geldige documenten beschikken.

Dat er met de advocatennota uiteindelijk niks gebeurde, wijt de RTBF aan de lokale partijen die “hun banden met de PS niet in gevaar wilden brengen”. CdH bijvoorbeeld besliste om geen klacht in te dienen. “We wilden de gemeente niet blokkeren”, vertelt Ahmed El Khannouss aan de RTBF. Hij brengt de advocatennota nu wel naar buiten, “omdat hij vreest dat er komende zondag opnieuw onregelmatigheden opduiken”.