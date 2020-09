KI buigt zich over ‘Belgisch luik’ van aanslagen in Parijs Wouter Hertogs

24 september 2020

17u18 0 Brussel De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft zich gebogen over de bijzondere opsporingsmethoden die in België zijn aangewend in het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. De KI moet beoordelen of de wettelijke voorwaarden van die bijzondere opsporingsmethoden gerespecteerd zijn en doet daarover volgende week uitspraak. Die procedure is de laatste fase voor de raadkamer moet beslissen welke verdachten in het dossier moeten terechtstaan. Het federaal parket wil een 20-tal personen voor de raadkamer doen verschijnen maar een datum voor die procedure ligt nog niet vast.

Op 13 november 2015 pleegden drie commando’s van negen mannen aanslagen op verschillende plaatsen in de Franse hoofdstad. Op 22 maart 2016 sloeg de terreurcel achter die aanslagen ook toe op de luchthaven van Zaventem en in de metro in Brussel. Bij de aanslagen in Parijs vielen 130 doden, bij die in België 32. Meteen na de aanslagen in Parijs ging een grootscheeps gerechtelijk onderzoek van start, zowel in Frankrijk als in België. Al snel was immers gebleken dat de daders van de aanslagen zich in de Brusselse regio hadden voorbereid en schuilgehouden. Verschillende verdachten werden geïdentificeerd en opgepakt. De belangrijkste van hen zijn inmiddels overgeleverd aan de Franse justitie en zullen daar terechtstaan voor hun rol in de aanslagen. Daarnaast heeft het Belgische federaal parket nog een 20-tal andere personen geïdentificeerd die ook op één of andere manier bij de voorbereiding van die aanslagen zouden geholpen hebben, zonder noodzakelijk te weten dat er een aanslag werd voorbereid. “Het gaat bijvoorbeeld om mensen die wagens of logies gehuurd hebben voor de daders, hun materiaal geleend of geleverd hebben, of valse identiteitsdocumenten hebben bezorgd”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. “De raadkamer kan beslissen om hen door te verwijzen, maar kon ook besluiten tot een buitenvervolgingstelling, of een verval van strafvordering omdat ze overleden zijn.”