KFK Hope trakteert elke keer de blote ‘klet’ van Van Avermaet in beeld komt SZM

04 juli 2019

17u08 0 Brussel Veel cafés in Brussel organiseren evenementen met de Tour de France dit weekend. De stad Brussel verwacht immers 1 miljoen bezoekers en dat zijn 1 miljoen potentiële klanten die in de Brusselse cafés zullen afzakken. Café KFK Hope, de voormalige Kafka, zet ook alle hens aan dek.

In KFK Hope in het centrum kan je zaterdag en zondag de Tour op groot scherm zien. Zoals andere cafés in Brussel willen ze de kans grijpen om zoveel mogelijk klanten aan te trekken. Als de kop van het peloton aan het klimmen is, is er een reductie van 15% op de bieren waar meer dan 6 procent alcohol in zit. Vanaf 3 km vóór een tussensprint en 5 km vóór de finish zijn er speciale Tour de France shotjes aan 2,5 euro.

De rest van de Tour de France wordt ook tijdens heel de maand juli uitgezonden in KFK Hope. Daarbij gelden ook kortingen op pintjes. Als een Belg de Tour wint, dan trakteert KFK Hope op gratis pintjes en op elk moment dat de blote ‘klet’ van Greg Van Avermaet in beeld komt, trakteert KFK Hope ook. Daarnaast kan je ook een ‘fondje’ leggen met een speciaal gemaakte pasta waar Eddy Merckx de Tour op won.

Het café bereidt zich voor met decoratie van originele truien van de Tour, die een wielerfanaat van Eddy Merckx met plezier uitleent. Dit weekend worden er 12 vaten bier voorzien voor het Tourweekend. Als Van Avermaet vaak in beeld komt, dan belooft dat een avond met veel ambiance te zijn.