Keukenpersoneel VUB legt werk neer en eist loonopslag Heel wat studenten ondertekenden vandaag een petitie SHVM

09 maart 2020

17u45 0 Brussel Het keukenpersoneel van de VUB heeft maandag tussen 11 uur en 12 uur het werk neergelegd. Met die actie wil het personeel de VUB oproepen tot onder andere loonopslag en meer personeel op de werkvloer. “Met een beetje goede wil moet dit mogelijk zijn voor de VUB.”

Het ACV heeft maandag in het kader van vrouwendag een stakingsactie uitgevoerd in de eetkantine van de VUB. Het was voor studenten een uur lang niet mogelijk om er eten of drank te kopen. “Niet enkel vrouwen die doorstoten naar de top stoten op een glazen plafond”, klinkt het bij Jo Coulier van de vakbond. “Met de actie van vandaag wilden we de VUB erop attent maken dat ook vrouwen in laagbetaalde jobs te kampen krijgen met een glazen plafond. We eisen dan ook loonopslag voor het keukenpersoneel.” Concreet eist de vakbond 14 euro per uur, wat neerkomt op zo’n 2.305 euro brutoloon.

Pensioen

Daarnaast heerst er volgens de vakbond een te hoge werkdruk en wil de vakbond dat het personeel de mogelijkheid krijgt om vanaf 55 jaar deeltijds te werken met een premie. “Iedereen moet werken tot z’n 67 jaar. Voor mensen met een fysiek zware job is dit onhoudbaar.”

Een derde eis is om van de tijdelijke contracten over te stappen naar vaste contracten. “Er is geen enkele reden om dat niet te doen. Met een beetje goede wil moet dit mogelijk zijn voor de VUB.”

Petitie

De actie kon volgens Coulier op heel wat bijval rekenen bij de studenten. “Een heleboel onder hen heeft vandaag onze petitie getekend.” Een onder hen is Matteo. “Het keukenpersoneel van de VUB wordt het minst betaald”, zegt Matteo, “terwijl ze ongelooflijk zwaar werk verrichten. Hier verdienen ze dan ook veel meer respect voor. De werkende mens krijgt het steeds moeilijker, terwijl managers, bedrijfsleiders en politici wél rijkelijk worden betaald. Een eerlijke verdeling van de taart lijkt me dus logisch.”