Keukenbrand in restaurant Hector Chicken SHVM

27 september 2019

11u58 0 Elsene In restaurant Hector Chicken op de Elsensesteenweg in Elsene is vrijdagochtend een keukenbrand uitgebroken. De brandweer kwam ter plaatse. Niemand raakte gewond.

Volgens de woordvoerder van de brandweer zone Brussel, Walter Derieuw, zou het gaan om een accidentele brand. Er was rookontwikkeling ter hoogte van de bovenste kamers, maar dat deel wordt momenteel niet bewoond. Volgens de woordvoerder zou er enkel rookschade zijn, zowel in het gebouw als in het aanpalende pand. Het zal volgens de brandweer nog even duren voor het restaurant weer kan openen.