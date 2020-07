Ketnet-reeks Hoodie krijgt eigen wandeltocht door Brussel JCV

14 juli 2020

12u24 0 Brussel Fans van de Ketnet-reeks Hoodie kunnen deze zomer in de voetsporen van hun helden treden met een nieuwe wandeltocht door Brussel. Die brengt je langs de belangrijke plaatsen uit de reeks en leert je meer over de stad.

Visit.brussels, Brukselbinnenstebuiten en VRT de handen in elkaar om de wandeltocht op te zetten. Wie de wandeltocht wil maken, krijgt een boekje met uitleg over de locaties en komt onderweg meer over Brussel te weten. “Dat boekje wijst je letterlijk de weg in de wereld van team Hoodie. Naast een wandeltocht langs de locaties, vind je er ook leuke opdrachten, spelletjes en parkour tricks in terug”, zo laat Visit.Brussels weten.

Hoodie betekent ook parkour, de sport waarbij je halsbrekende sprongen uithaalt. In het boekje staan enkele tricks beschreven. Is je dat niet duidelijk, dan is er meer uitleg op de Hoodie-webpagina. De tricks werden mee ontwikkeld door de Brusselse circusschool Circus Zonder Handen. Wie na de Hoodietocht de smaak te pakken heeft, kan daar terecht voor parkourlessen.

Het boekje kost 5 euro en is verkrijgbaar in de webshop van Ketnet, de onthaalkantoren van visit.brussels en bij Muntpunt.