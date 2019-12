Ketjes maken kennis met witloof in de klas: “Zelf gekweekt in een doos” JCV

18 december 2019

15u13 0 Brussel De klassen in het Koininklijk Atheneum van Etterbeek konden woensdag smikkelen en smullen van zelf gekweekt witloof. Dat hadden ze laten groeien in een speciale witloofbox. Die moet de leerlingen doen kennis maken met witloof. “Het is een typische groente uit Brussel die nu in de rand geteeld word, die moeten weer in contact komen met elkaar.”

De leerlingen mochten woensdag aan de slag met appels en hun zelf gekweekt witloof om een lekker slaatje te maken. Meteen het resultaat van drie weken arbeid. “We hebben de doos gekregen en dan hebben we het witloof zelf moeten laten groeien”, zeggen Donatien (9) en Lucien (9). “ Om de twee dagen moesten we het water vervangen en we moesten goed kijken of alles goed groeide. Nu gaan we er lekkere hapjes mee maken.”

Voor juf Kristel is het slaatje nog een aangename activiteit met de Kerstvakantie voor de deur. “We hebben de kinderen er meer mee betrokken en ze zijn er echt wel mee bezig geweest”, zegt ze. “Vorig jaar hadden we ook al eens geprobeerd, maar dat was niet meteen gelukt. Witloof houdt niet van licht en heeft een constante temperatuur nodig. Daarom hebben we het project dit jaar op onze gang gedaan. Als het dan speeltijd was, zag je de leerlingen nog snel even piepen in de doos.”

Kennis maken

Het initiatief past in Het project Brussel Lust van het Steunpunt Korte Keten. Zij deelden 202 van de witkloofboxen uit in 40 Brusselse scholen. De bedoeling is om de leerlingen kennis te laten maken met de groente. “Zo worden ze ook bewust van de land- en tuinbouw die in de Rand rond Brussel gebeurt”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V) van de provincie Vlaams-Brabant, die het project ondersteunt. “Witloof is een typisch Brusselse groente die nu voor in de Rand wordt geteeld. Via dit project kunnen de leerlingen alvast kennis maken met de smaak. Zo worden ze ook ambassadeurs voor deze groenten.”

Als er gevraagd wordt wie er graag witloof eet, gaan er heel wat handen in de lucht. “Toch hebben veel kinderen nog nooit witloof geproefd”, zegt Swinnen. “We merken dat er in Brussel een grote vraag is naar verse producten en groenten, maar dat de verbinding met de boeren in de Rand moeilijk ligt. File en verkeersproblemen hebben daar veel mee te maken. Daarom moeten we hen ook weer in contact brengen met elkaar. De volgende drie jaar zullen we daarom knooppunten opzetten waar we de groenten en producten kunnen bundelen voor een makkelijker transport.”

Die knooppunten moeten de kansen voor het voedselaanbod uit de Vlaamse rand rond de hoofdstad doen stijgen. Volgens het Steunpunt Korte Keten kunnen de lokale boeren een grote bijdrage leveren aan het behalen van de Good Food Strategie-doelstellingen die Brussel zichzelf tegen 2035 stelt.