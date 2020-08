Kermis in Sint-Pieters-Woluwe uitgesteld JMBB

04 augustus 2020

13u11 0 Brussel La Capitale. Ondanks de relatief lage besmettingsgraad in Sint-Pieters-Woluwe , wordt de kermis in de Stockelwijkafgelast. Burgemeester Benoît Cerexhe (cdH) benadrukt wel dat het gemeentebestuur op zoek gaat naar een nieuwe datum. Dat meldt

De kermis zou normaal gezien van 7 tot 16 augustus plaatsvinden op het Dumonplein. Oorspronkelijk had Cerexhe aangekondigd dat de kermis zou kunnen doorgaan, met respect voor de hygiënische maatregelen. Dat is nu niet meer mogelijk. “We hebben tot de laatste minuut gewacht om deze moeilijke beslissing te nemen”, zegt burgemeester Cerexhe bij La Capitale. “Wij zijn tot het laatste moment blijven hopen. Gezien de besmettingscijfers van covid-19, die de laatste tien dagen weer zeer onrustwekkend zijn, was de enige redelijke beslissing vanuit gezondheidsoogpunt om de foor uit te stellen”, luidt het. De gemeente mikt op maart of april als nieuwe datum.