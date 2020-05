Kerkhof van koksvesten op Grote Markt vraagt aandacht voor horeca JCV

06 mei 2020

15u11 0 Brussel De Grote Markt van Brussel zal donderdag het toneel zijn van een originele protestactie. Activisten zullen er een installatie van 1.000 koksvesten bouwen die een kerkhof moet voorstellen. Ze doen dat om aandacht te vragen voor de lockdownproblemen in de Belgische horeca.

Sinds het begin van de lockdown zijn de meeste horecazaken gesloten, ook al hebben veel restaurants de overstap naar afhaalmaaltijden gemaakt. “Donderdag ligt de Belgische horeca al 57 dagen in een kunstmatige coma”, klinkt het. “Om de dood te vermijden zijn er dringende maatregelen nodig.”

De onzekerheid over de toekomst weegt zwaar, zo zegt initiatiefneemster Coralie Michiels van de Brusselse groep Restauration Nouvelle. “We hebben duidelijkheid nodig”, zegt ze. “Niet alleen over een heropening maar vooral hoe we dat moeten aanpakken. Wat zullen de regels zijn en kan dat allemaal aangenaam blijven voor onze klanten? Mensen gaan ten slotte op restaurant om zich te ontspannen.”

Meer dan enkel een zaak

Een heropening van de horeca zal ook wat voorbereiding vergen. “Je ziet nu al dat er minder vis is in de winkels omdat de visserij in Frankrijk stil ligt”, zegt Michiels. “Een restaurant is meer dan alleen de zaak zelf. Daar zit een hele keten achter die evengoed in de problemen zit en zich moet voorbereiden.”

Donderdag is er daarom op de Grote Markt in Brussel een symbolische actie om aandacht te vragen voor de problemen in de Belgische horeca. “We hebben contact opgenomen met collega’s en de federaties en zo hebben we al 1.000 koksvesten verzameld”, zegt Michiels. “Daarmee zullen we een installatie bouwen die lijkt op een kerkhof. Zo willen we duidelijk maken hoe groot deze schok is voor onze sector.”

Met de actie vragen de initiatiefnemers ook extra steunmaatregelen. Ze schuiven onder meer een btw-verlaging en de verlenging van de technische werkloosheid tot het einde van het jaar naar voor.