Kelderbrand in appartementsgebouw in Schaarbeek SZM

24 augustus 2019

23u40 0 Brussel In Schaarbeek is zaterdagavond rond 19.15 een kelderbrand gemeld in een appartementsgebouw. 14 inwoners zijn lichtjes bevangen door de rook en een persoon is afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

In de Albert Giraudlaan is een brand ontstaan in de kelder van een appartementsgebouw van vier verdiepingen. 14 inwoners zijn lichtjes bevangen door de rook en één ervan is naar het ziekenhuis afgevoerd.

“De nutsvoorzieningen in het appartement werden afgesneden, waardoor de bewoners daar niet kunnen overnachten”, zegt Derieuw. De gemeente van Schaarbeek staat hen bij om een oplossing te vinden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.