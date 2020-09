KBR museum opent vrijdag met middeleeuwse boekencollectie en handschriften die 600 jaar verborgen bleven JMBB

15 september 2020

11u41 0 Brussel Komende vrijdag opent het KBR museum zijn deuren op de Kunstberg in Brussel. Centraal staan de bibliotheek van de hertogen van Bourgondië en haar collectie vijftiende-eeuwse handschriften.

KBR, de nationale bibliotheek, gaat bijna een derde van de 900 boeken van de bibliotheek van de Bourgondische hertogen tentoonstellen. Die collectie was tot nu toe enkel voor wetenschappers beschikbaar. De drijvende kracht achter de collectie was hertog Filips de Goede, die de aanzet gaf voor de Gouden Eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. Hij bracht een verzameling boeken samen die bekend was in de hele westerse wereld en zowat alle domeinen van het denken besloeg: van boeken van auteurs uit de oudheid tot middeleeuwse gedichten en chansons. In veel van de boeken zijn ook middeleeuwse schilderijen of ‘miniaturen’ terug te vinden.

Door de coronamaatregelen worden maximaal vijftig bezoekers per uur toegelaten. Bezoekers hebben de keuze uit drie verschillende parcours. KBR wil een echte culturele trekpleister worden in Brussel: naast lees- en vergaderzalen heeft het museum ook een restaurant en een tuin. Het gebouw is overigens ook volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt.