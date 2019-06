Kankerpatiënte Isabelle moet 500 euro betalen voor ambulancerit tussen twee ziekenhuizen SZM

06 juni 2019

14u42 0 Brussel Minister van Volksgezondheid Maggie De Block voerde sinds 2019 een vereenvoudigd factuursysteem in voor de tussenkomst van de ambulance. Wie vanaf 1 januari de 112 nodig had, kreeg een standaardfactuur van 60 euro. Maar dat systeem vertoont nu al een aantal lacunes, vooral voor patiënten die in behandeling zijn voor zware ziektes.

Isabelle M. (52) woont in Watermaal-Bosvoorde en kreeg in oktober 2017 te horen dat ze beenmergkanker had. Daarna werd ze opgevolgd met een zware chemobehandeling. Ze kreeg een jaar geleden een allogene stamceltransplantatie met haar broer als donor en moet sindsdien om de twee weken naar het ziekenhuis voor opvolgingen.

Herval

Op 2 maart 2019 kreeg Isabelle een herval. Ze belde naar de dienst 112 voor dringend ziektevervoer en had vermeld dat ze in behandeling was in het UZ Jette voor een gecompliceerd dossier. Toen de ambulance aankwam, hamerde Isabelle er nog eens op dat ze naar het UZ Jette gebracht moest worden, maar de centrale weigerde haar verzoek. “Nochtans is het UZ Jette slecht 15 km van hier”, zegt Isabelle. De ambulance bracht haar dus naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, Iris Zuid in Elsene, waar ze zei dat het een herval was en heel veel pijn had. Iris Zuid belde naar de hematologen in het UZ Jette, die uiteindelijk vroegen dat Isabelle met spoed overgebracht werd. “Ik moest dan wachten op de ambulance en werd vervoerd naar het UZ, waar ik twee weken opgenomen werd.”

Geen dringend ziektevervoer

Alsof de ziekte op zich niet genoeg is, kreeg Isabelle het nog wat zwaarder te verduren toen ze haar factuur kreeg. “Ik kreeg een factuur van 60 euro voor het eerste ziekenvervoer, maar daarbovenop kreeg ik ook een factuur van de transfer van het ene ziekenhuis naar het andere en die bedroeg 421 euro.” De eerste factuur is wettelijk bepaald met een vast bedrag, maar de tweede factuur is een forfait van 421 euro. “Het toppunt is dat er op de factuur staat dat je voor dat bedrag tot 9.999 km met de ambulance kon rijden. Dat is toch een beetje met de mensen hun voeten spelen.” Isabelle belde verontwaardigd naar het Rode Kruis en kreeg daar het antwoord dat de transfer geen dringend ziektevervoer was. “Uiteindelijk ben ik van de ene spoeddienst naar de andere spoeddienst gegaan en hebben ze de ambulance gebruikt met zwaailichten en personeel. Maar ze houden voet bij stuk dat het niet tot die categorie behoort.”

Lacune

Er is, volgens Isabelle, echt een lacune in de wetgeving voor patiënten met een zware aandoening of die in behandeling zijn voor ernstige pathologieën, omdat zij niet hun ziekenhuis kunnen kiezen en sowieso langs deze weg moeten. “Ik heb meer dan 500 euro kosten die niet vergoed worden door de mutualiteit.” Bovendien is Isabelle ook verbolgen over het feit dat niemand haar heeft ingelicht over de kosten van zo’n transfer. “Het grootste probleem is: wat moet ik doen als ik weer de 112 nodig heb? Natuurlijk kan ik dat niet betalen. Mijn huisdokter zei dat ik een taxi moest bellen, maar soms heb ik zoveel pijn dat ik zelfs moeilijk kan ademen. Dan heb ik geen andere keuze en loop ik weer in de val, net zoals veel andere mensen.”