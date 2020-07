Kandidaten gezocht voor werkgroep rond dekolonisatie JCV

13 juli 2020

17u18 0 Brussel Urban.brussels lanceert maandag op initiatief van staatssecretaris voor Erfgoed en Stedenbouw, Pascal Smet (one.brussels), een oproep tot kandidatuur voor de werkgroep rond dekolonisatie van de openbare ruimte in Brussel. Smet had eerder Urban.brussels lanceert maandag op initiatief van staatssecretaris voor Erfgoed en Stedenbouw, Pascal Smet (one.brussels), een oproep tot kandidatuur voor de werkgroep rond dekolonisatie van de openbare ruimte in Brussel. Smet had eerder aangekondigd dat hij de regering een voorstel zou doen voor het opstarten van een dergelijke werkgroep.

De werkgroep zal rekening houden met de conclusies van de initiatieven die intussen zowel op federaal als op Brussels niveau werden opgestart. “Het is hoog tijd dat we ons koloniaal verleden onder ogen zien. Brussel is een kosmopolitische stad zonder dominante cultuur”, zegt Smet. “Vele Brusselaars hebben een gemeenschappelijk verleden, maar hebben vooral een gezamenlijke toekomst. Deze oproep zal ervoor zorgen dat het debat op een serene en inclusieve manier plaatsvindt tussen verschillende experten uit het middenveld, de wetenschap en de diaspora. Apart van de voorstellen en het actieplan van de werkgroep, bekijk ik de mogelijkheden voor een dekolonisatiemonument in onze hoofdstad.”

De Brusselse werkgroep moet een tussentijds verslag opstellen en voorleggen aan de Brusselse regering voor het einde van 2020. Daarna volgt er een eindrapport in 2021. In dit verslag moeten concrete maatregelen en een actieplan worden voorgesteld die op korte- en lange termijn kunnen worden uitgevoerd.