Kanal-Centre Pompidou verhuist kunst naar de vitrine JCV

08 mei 2020

11u58 0 Brussel Voorlopig blijven de musea nog gesloten, maar bij Kanal-Centre Pompidou hebben ze een originele oplossing gevonden om toch een tentoonstelling op te zetten. Vanaf vrijdag kan je kunst bekijken in de vitrines van het oude Citroëngebouw.

Door de coronacrisis moest de tentoonstelling ‘It never ends’ van John Armleder in Kanal-Centre Pompidou uitgesteld worden. Bij het museum vroegen ze zich echter ook af hoe je in deze tijden kunst kan tentoonstellen. Daarvoor worden nu de vitrines van het museum ingezet. Omdat het museum in het oude Citroëngebouw op de hoek van de Willebroekkaai en Sainctelette zit, hebben ze daarvoor ook een van de meest zichtbare plekken in de stad voor.

De nieuwe expo heet ‘In Situ’ en kan je dus van buitenaf bekijken. Kanal-Centre Pompidou wou zo iets meer doen dan de virtuele rondleidingen die vandaag in museums opgezet worden. Het ‘virtuele museum’ een valkuil”, zegt Yves Goldstein, directeur van Kanal. “Virtuele museumbezoeken aanbieden als antwoord op de lockdown is uiteraard goed bedoeld. Maar het is volledig in tegenspraak met de essentie van een museum, dat een plek moet zijn voor fysieke ontmoetingen.”

De werken zijn vanaf vrijdag te bekijken.