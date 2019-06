Kanal - Centre Pompidou sluit voorproefjaar af met meer dan 400.000 bezoekers SZM

26 juni 2019

19u04

Bron: Belga 0 Brussel Kanal Brut, het voorproefjaar van het Kanal - Centre Pompidou, heeft in de afgelopen 14 maanden meer dan 400.000 bezoekers over de vloer gekregen in de oude Citroëngarage. Dat is woensdag bekendgemaakt op een persconferentie. Aanstaande zondag 30 juni gaan de deuren toe, om dan in 2023 te heropenen als het nieuwe Brusselse museum voor moderne en hedendaagse kunsten.

In de afgelopen 14 maanden kon het publiek kennis maken met de toekomstige werking van Kanal - Centre Pompidou. De bijna 100 evenementen, de 60 verschillende performances, de 34 expo’s en de meer dan 3.000 tentoongestelde werken werden gesmaakt door meer dan 400.000 bezoekers.

“Wat me het meest tevreden stelt is dat er bijna 250.000 Brusselaars Kanal Brut bezochten”, benadrukt Yves Goldstein, projectleider van Stichting Kanal. “Bijna één op de vier Brusselaars hebben ons bezocht en toonden hun appreciatie voor dit stadsontwikkelingsproject.”

Het museum gaat vanaf zondag toe, al is dat niet helemaal waar. De verbouwingen verlopen geleidelijk en dus is er beslist dat de vier verdiepingen van de showroom van april tot november 2020 nogmaals open gaan voor een volledig nieuwe programmatie. Een nog niet gekende kunstenaar krijgt hiervoor carte blanche. Nadien trekt het Kanal - Centre Pompidou in 2021 en 2022 extra muros op verschillende plaatsen in de stad. In 2023 opent dan een volledige nieuwe culturele stad van 40.000 m2.

Nog tot en met zondag staan er heel wat evenement op het programma van Kanal Brut, waaronder ook een veiling van oude objecten uit de Citroëngarage.