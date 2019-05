Kamers ondergelopen in rusthuis in Jette JCV

28 mei 2019

10u51 1 Brussel In het rusthuis Green Residence in Jette heeft een 20-tal bewoners dinsdagochtend zijn kamer moeten verlaten, omdat er water was binnengelopen. Door de hevige regen van dinsdag waren er een aantal straatkolken verstopt, waarna het water zijn weg vond naar het rusthuis.

Het getroffen rusthuis heeft aan de achterzijde enkele ondergrondse verdiepingen. “Door werken in de buurt zijn er na de hevige regen enkele straatkolken verstopt geraakt”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Via een hoogspanningscabine is dat water in het rusthuis gesijpeld. In kamers op drie verdiepingen staat er zo’n 10 centimeter water.”

Een twintigtal personen moest zijn kamer verlaten. De bewoners uit de getroffen kamers konden allemaal elders in het rusthuis worden opgevangen. Er vielen geen gewonden, maar de brandweer blijft voorlopig wel ter plaatse.

Netbeheerder Sibelga is ter plaatse om de situatie met de hoogspanningscabine in de gaten te houden. Er is echter geen elektriciteitsgevaar.