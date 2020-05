Kameroener veroordeeld tot 3 jaar cel voor zwendel met valse kredietkaarten Wouter Hertogs

14 mei 2020

12u53 0 Brussel Een man uit Kameroen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar omdat hij betrokken was bij een zwendel met valse kredietkaarten. Met die kaarten kocht hij voor 60.000 euro aan vliegtickets bij Brussels Airlines. Een deel van de gevangenisstraf werd wel met uitstel uitgesproken.

De man had samen met een of meer medeplichtigen valse prepaid-kredietkaarten aangekocht via een Kameroense website. Met die kredietkaarten kochten ze vervolgens dure vliegtuigtickets bij Brussels Airlines. Een deel van de tickets gebruikte de man zelf, het resterende deel verkocht hij door. Brussels Airlines merkte pas na enige tijd dat de kredietkaarten vals waren en de tickets dus niet betaald waren. Het bedrijf zou op die manier voor 60.000 euro zijn opgelicht. Ook een reisbureau in Namen zou het slachtoffer geworden zijn van de oplichtingpraktijken.

De Kameroener werd uiteindelijk op 3 oktober opgepakt op Brussels Airlines, nadat Brussels Airlines de politie verwittigd had dat hij op een vlucht uit Frankrijk zat. In zijn gsm trof de politie een e-mailadres aan dat steevast gebruikt was bij de frauduleuze boekingen van de vliegtickets.

De Kameroener zelf bekende dat hij betrokken was bij de aankoop van de vliegtuigtickets maar ontkende het reisbureau opgelicht te hebben. Zijn advocaat vroeg om een gevangenisstraf met uitstel. “Mijn cliënt is hierin meegesleurd door een landgenoot van hem”, klonk het. “Hij werkt als keukenhulpje in Parijs en kon het geld goed gebruiken, maar is niet de grote boosdoener.” De rechtbank veroordeelde de man uiteindelijk tot drie jaar cel, waarvan weliswaar één jaar met uitstel.