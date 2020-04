Kamer van koophandel denkt na over heropstart: “ontslagen vermijden” Wouter Hertogs

09 april 2020

14u35 0 Brussel De Brusselse kamer van koophandel BECI lanceert een oproep naar de overheden om samen met de bedrijven te beginnen nadenken over de heropstart van het werk. “We moeten vermijden dat er ontslagen volgen in sectoren die te veel hebben afgezien”, zegt Jan De Brabanter, secretaris-generaal van BECI.

Bij BECI klinkt de hoop om de economie vanaf juni en doorheen juli en augustus opnieuw op gang te brengen. Om daarvoor te zorgen willen ze de ‘relance-modus’ aanwakkeren. “We willen iedereen in dezelfde richting krijgen en kijken hoe we nu stap voor stap, maar met de nodige garanties opnieuw opstarten”, vertelt De Brabanter.

“We merken dat de bedrijven klaar zijn om na te denken over de relances en willen de overheid ook in die richting duwen. De vraag is hoe we de mensen opnieuw aan het werk kunnen krijgen en met welke garanties. De veiligheidsvoorzieningen en de maatregelen rond ‘social distancing’ moeten daarbij in acht genomen worden. Maar we moeten ook kijken naar het belang om mensen stilaan terug aan het werk te krijgen”, vervolgt de secretaris-generaal van BECI.

Het is voor BECI belangrijk om de koopkracht te behouden en te vermijden dat veel mensen financieel moeten inboeten. Hoe langer de stilstand duurt, hoe groter het risico om in economische werkloosheid te komen. “Voor zover dat nog niet het geval”, aldus De Brabanter nog.