Kalashnikov gevonden in Bertem, twee broers uit Anderlecht aangehouden SVM

09 september 2019

09u23

Bron: DH 3 Anderlecht Op 22 augustus werden twee broers uit Anderlecht door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en geïnterpelleerd nadat ze betrapt werden op het bezitten van een Kalashnikov.

De twee besloten om het Russische aanvalswapen te begraven onder een brug in Bertem, in de buurt van Leuven, nadat een van hen in paniek raakte en snel van het wapen af wou. Het wapen werd zo slecht begraven, dat een voorbijganger de Kalashnikov meteen opmerkte en de politie alarmeerde. Niet veel later werden de broers aangehouden.

Wapensmokkel

De twee zijn geen onbekenden voor het gerecht. Eerder raakten ze al in aanraking met justitie toen ze betrapt werden op het dealen van drugs. De verdachten zouden naar verluid een tijd geleden het dealen hebben ingeruild voor wapensmokkel.

Ondertussen werd de telefoon van de jongste broer afgetapt, maar dat heeft tot op heden nog niets opgeleverd. De mannen staan nog steeds onder aanhoudingsbevel.