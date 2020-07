Kajakken op kanaal en raamkunst: 600.000 euro voor projecten Staycation BXL JCV

13u35 0 Brussel De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft de eerste ronde van initiatieven van haar project Staycation BXL goedgekeurd. Bijna vier vijfde van de 119 ingediende projecten kregen groen licht, goed voor een totaalbedrag van 597.165 euro. Die moeten ervoor zorgen dat Brusselaars een aangename zomer in eigen stad krijgen.

De projecten vinden plaats in het hele Brussels Gewest. Zo zal je deze zomer kunnen kajakken voor een proper kanaal en zal je verspreid over heel het gewest vitrines opgefleurd zien door een aantal raamkunstenaars. Er komt een human jukebox voor senioren en een concertaanbod voor woonzorgcentra. Het gaat om jeugd-, cultuur, sport en vrijetijdsactiviteiten. Zowel organisaties als individuele Brusselse kunstenaars of bewoners krijgen de kans om hun zomerproject te realiseren.

“De mix aan projecten die we mochten ontvangen, getuigt van de bruisende creativiteit die onze stad rijk is,” zegt VGC-collegelid voor cultuur, jeugd en sport Pascal Smet (one.brussels). “Vaak zijn het buurtbewoners zelf die weten wat een wijk nodig heeft. De coronacrisis deed veel Brusselaars beseffen dat publieke ruimte in de stad er evengoed is om te ontspannen, om elkaar te ontmoeten, om te spelen en te sporten. Tijdens de staycation investeren we in talloze activiteiten zodat Brusselaars hun stad kunnen (her)ontdekken. Bovendien zetten we kunstenaars en andere initiatiefnemers opnieuw aan het werk tegen een eerlijke verloning.”

Naast de losse projecten promoten ook de 22 Brusselse gemeenschapscentra en de verschillende VGC-domeinen het zomeraanbod van het Nederlandstalige netwerk. Tot 15 juli loopt het tweede deel van de projectoproep voor initiatieven in augustus, waarvoor nog eens bijna 400.000 euro wordt vrijgemaakt. Alle info over Staycation BXL vind je op staycation.brussels.