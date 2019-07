Kaasbar La Fruitière maakt nu ook yoghurt: “We zijn de enigen in Brussel die yoghurt maken in onze winkel” SZM

09 juli 2019

18u00 0 Brussel Exact twee jaar geleden, in 2017, deden Leo Begin en zijn moeder Véronique Socié voor het eerst hun kaasbar open op de Kolenmarkt 99 in Brussel. Al twee weken produceren ze ook hun eigen yoghurt, 100 % made in Brussels.

Moeder en zoon maakten, voor ze naar Brussel kwamen, in de Jura in Frankrijk al hun eigen kaas. Voor hun nieuw concept om hun product direct aan de klanten te verkopen besloten ze een winkel te openen in Brussel.“We wouden een ruimte creëren in een stad waar mensen op het gemaak kwaliteitsvolle kaas kunnen degusteren en kopen”, zegt Leo Begin. “In onze vier kelders laten we verschillende kazen rijpen op ideale temperatuur en we zijn ook de enige winkel in Brussel die dat doen.” Moeder Véronique won hiervoor trouwens ook de titel van Eerste Kaasboer van België in 2016.

In de kaasbar waar er twintig zitplaatsen binnen en 18 buiten zijn, kan je genieten van een heerlijke kaasplank, een broodje met kaas of nog een fondue of raclette. “We zijn wel absoluut geen restaurant en zullen hier geen steak beginnen bakken, maar eerder een gezellige plek waar je een hapje kan eten en de kaas ook kopen.”

Yoghurt made in Brussels

Twee weken geleden zijn ze gestart met het maken van hun eigen yoghurt. “We hadden al langer gepland om yoghurt te produceren, zodat we zelf nog eens met onze handen in de melk zitten, maar dat vergt veel techniek om yoghurt te maken en daarom hebben we gewacht tot dat het op punt was.” De melk die ze daarvoor gebruiken is rauwe melk uit Roosbeek, dichtbij Halle. “Onze melk komt rechtstreeks van de koe, waardoor onze yoghurt veel rijker is van smaak.”

In de winkel zetten ze heel hard in op natuurlijke en simpele producten. “Ook met onze yoghurt, willen we niet in grote hoeveelheden produceren. Het is niet zo dat je bij ons 10 verschillende smaken kan vinden”, zegt Leo. “We maken enkel een gewone yoghurt en nog een andere yoghurt met een fruitsmaak van het seizoen.”