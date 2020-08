Kaaitheater en Bronks lanceren najaarprogramma JMBB

28 augustus 2020

16u51 0 Brussel De Brusselse cultuurcentra maken zich op voor een atypisch najaar. Na de AB donderdag, lanceren nu ook theaterhuizen Kaaitheater en Bronks hun herfstprogramma’s.

Kaaitheater komt meteen met een opvallende actie: tickets voor de voorstellingen kosten niet meer dan tien euro. Geen prijscategorieën of abonnementen dus, maar elke bezoeker gelijk voor de wet (behalve voor onder andere Artikel 27-rechthebbenden). Kaaitheater laat zich de komende jaren onder impuls van nieuwe coördinatoren Agnes Quackels en Barbara Van Lindt leiden door één vraag: How to Be Many?.

Het toneelhuis aan het kanaal wil een theater voor en door velen zijn. Er zal meer gefocust worden op kinderen en jongeren, diversiteit zal meer belicht worden, en twintig procent van de beschikbare artistieke budgetten en podiumruimte gaan rechtstreeks naar Brusselse organisaties die werken rond gemeenschapsvorming, sociale rechtvaardigheid of artistieke praktijken en die hun weg nog niet naar de grotere podia hebben gevonden. Het volledige programma vind je hier terug.

Nabijheid en samenhorigheid

Bij Bronks, waar passanten al een hele tijd op gratis ijs worden getrakteerd, heeft men al een volledig seizoensprogramma klaar. “We hopen met ons hele hart dat we de komende weken en maanden kinderen, jongeren en hun ouders/begeleiders/leerkrachten deelgenoot kunnen maken van al het moois dat theater te bieden heeft, niet in het minst dat intense gevoel van nabijheid en samenhorigheid ongeacht het lege zitje links, rechts, voor, achter. Want kunst raakt, zelfs vanop een afstandje”, klinkt het.

Op 20 september opent het theater de deuren op autoluwe zondag. Het seizoensoverzicht is hier terug te vinden.