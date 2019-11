Justitiepaleis geëvacueerd na bomalarm SHVM

04 november 2019

15u21 0 Brussel Het Justitiepaleis op het Poelaertplein in Brussel, is maandagnamiddag omstreeks 15.00 uur geëvacueerd na een bommelding.

Op dit moment zou de loting plaatsvinden van de jury in het assisenproces tegen Fabien Neretsé, die terechtstaat voor betrokkenheid bij oorlogs- en genocidemisdaden in 1994 in Rwanda. Het hele gebouw werd geëvacueerd en de politie kwam meteen ter plaatse.

Later meer.