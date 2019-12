Justitiepaleis beklad: “steek gevangenissen in brand, niet de mensen” WHW

12 december 2019

18u01 0 Brussel Afgelopen nacht is het Brusselse justitiepaleis beklad geworden. “Feu aux prisons, pas aux gens”, stond er te lezen. De teksten houden verband met een incident begin november.

De mensen die de opschriften op de stellingen voor het paleis schreven verwezen naar een voorval op 8 november. Omstreeks half 4 ‘s nachts stak een man zichzelf in brand voor het imposante gebouw. De brandweer was snel aanwezig en bluste het vuur. Hij werd overgebracht naar het UMC Sint-Pieter en later naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Het parket van Brussel vulde na de feiten aan dat het ging om een man “in acuut psychisch lijden.”

Dat laatste stootte de vandalen tegen de borst, zo blijkt uit een pamflet dat ze uithingen aan de ingang van het justitiepaleis. “Niemand heeft zich de vraag gesteld wat dit ‘psychisch lijden’ inhield. Dat het vlak voor een symbolische plek gebeurde deed ook geen vragen rijzen in de media”, luidt het. Hierna wordt verwezen naar G., de man die zich in brand stak. “Zogenaamde deskundigen hebben gezegd dat alles goed ging met hem, niemand hielp hem. Hij kreeg op een gegeven moment medicamenten maar heeft dat hem geholpen?” Volgens de makers van het pamflet zouden er recent nog twee mensen zelfmoord hebben proberen plegen voor hun proces. “Ons gerecht duwt mensen de dood in”, klinkt het. Wie verantwoordelijk is voor de teksten is nog niet duidelijk.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.