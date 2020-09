Jurgen Michiels (Anderlecht Tennis) speelde Padel Masters op padelclub Ter Eiken: “Eindronde zat erin” Stijn Deleus

17 september 2020

17u15 0 Brussel Deze week vinden op padelclub Ter Eiken de Padel Masters plaats, waar de beste zestien duo’s bij de mannen en de beste acht duo’s bij de vrouwen strijden voor een plekje in de eindronde dit weekend. Met Jurgen Michiels van Anderlecht Tennis maakte één Vlaams-Brabander zijn opwachting in Edegem. Hij strandde met maatje Koen De Decker evenwel in de poules.

Michiels zal zondag dus niet tot Padel Master 2020 uitgeroepen worden. Maar dat hij zover geraakte, is al een fameuze prestatie op zich als je de concurrentie in ogenschouw neemt.

“Tja, in het padel is er nog geen groot onderscheid in klassementen natuurlijk, waardoor het niveauverschil soms nog best aanzienlijk is”, legt hij uit. “De toppers die een P1000-klassement achter hun naam hebben staan, daar zitten ook ex-profs als Dominique Coene en Dick Norman bij. Eigenlijk zouden ze die jongens een aparte ranking moeten geven, want ze steken er met kop en schouders bovenuit. In onze poule moesten we aantreden tegen Bram Coene en Dennis Mertens, oftewel een A-speler en iemand die vroeger jarenlang in de Belgische top 20 thuishoorde. Zelf zijn we nog B-4/6 geweest in het tennis en mijn maat zelfs B-15/1, maar dat was net iets te hoog gegrepen. Desondanks hadden we gerust die eindfase kunnen halen, dus we waren wel een beetje ontgoocheld na afloop. De derde en laatste wedstrijd wonnen we wel in een supertiebreak, al was vooral die tweede poulematch cruciaal en daarin speelden we net niet goed genoeg.”

Yannick Mertens

Michiels kan sowieso op een goede zomer terugblikken in het padel. Met zijn P750-klassement heeft hij de smaak helemaal te pakken. “Klopt ja, ik won met drie verschillende partners een toernooi, waaronder zelfs eentje met Yannick Mertens in Wetteren”, klinkt het. “Of ik de betere van ons twee was? Op dit moment misschien wel, maar ik ben er al twee à drie jaar mee bezig en Yannick begint nog maar pas. (knipoogt) En ook al is het een groot voordeel als je een topper bent in het tennis, toch is het een compleet andere racketsport. Je moet vooral goed kunnen verdedigen, weinig fouten maken en met de ruiten leren spelen. Als je dat combineert met een flinke dosis balgevoel, dan heb je een extra streepje voor. Zelf ben ik al stages in Spanje gaan volgen, de bakermat van het padel. Je kan daar echt ver in gaan als je wil.”

Drie padelterreinen

“Ach, ik amuseer me er wel mee”, aldus nog Jurgen Michiels. “Er hangt zo’n beetje dezelfde kameraadschap rond die je ook in het dubbelspel aantreft. Op onze club hebben we in totaal drie velden laten aanleggen en dat trekt toch wel aan. Nu, het kan zijn dat corona er voor iets tussenzit, maar we zitten nu aan een 800-tal leden en dat zijn er 200 meer dan voorheen.”