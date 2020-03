Jubelpark krijgt nieuwe verlichting voor musea en triomfboog JCV

05 maart 2020

13u50 0 Brussel De triomfboog en de musea van het Jubelpark krijgen nieuwe verlichting om de monumenten beter uit de verf te laten komen. Beliris, het federale fonds voor Brussel, is deze week met die werken gestart. Tegelijk werden ook de gerestaureerde beelden en hekwerk van het park gepresenteerd.

De vernieuwing in het park wordt door Beliris verder gezet. De nieuwe spotlights moeten de triomfboog en de musea beter in de verf zetten en het veiliger wandelen maken voor bezoekers van het park. “Het Jubelpark is een nationaal en internationaal symbool. Dit verlichtingsproject zal het een nieuwe dimensie geven en tegelijkertijd volledig met zijn tijd meegaan: hedendaags, functioneel, gezellig en ecologisch”, aldus eerste minister Sophie Wilmès (MR), die bevoegd is voor Beliris.

Tegelijk werd ook een afgeronde renovatie voorgesteld. Zo werd de verzameling standbeelden van kunstenaars zoals Constantin Meunier, Charles Van der Stappen en Gustave Fontaine opnieuw in ere hersteld. Beliris nam ook het hekwerk rond het park in handen. Meer dan een kilometer omheining werd gerestaureerd. Daarnaast werd ook het paviljoen aan het ingang van het park gerestaureerd. Het gebouw uit 1905 zal voortaan dienst doen als een infopunt. Als laatste werd ook de Beyaerttoren in het park gezandstraald en met vier nieuwe waterspuwers gezegend.