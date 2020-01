Jubelfeestbrug boven park Thurn & Taxis staat te koop want NMBS wil er liever vanaf JCV

08 januari 2020

15u38 0 Brussel De Jubelfeestbrug, die aan het uiteinde van het park op Thurn & Taxis loopt, staat te koop. Dat meldt Bruzz. De NMBS wil af van de constructie die veeleer een erfgoedkundige waarde heeft, want een mogelijk dure restauratie dringt zich op.

De brug onder de Jubelfeestlaan is beschermd en verkeert in geen al te goede staat. Een groot deel van de wandelruimte onder de brug is momenteel afgesloten en onder de brug hangen netten om vallende onderdelen op te vangen. De brug dateert dan ook al van 1904 en is van de hand van architect Frédéric Bruneel. De brug in art nouveau-stijl is vrij uniek in Brussel en is sinds 2007 beschermd.

De brug zelf is eigendom van de NMBS, maar die wil er liever vanaf. Een mogelijk dure renovatie van de brug dringt zich op. De NMBS van haar kant bevestigt dat er gesprekken lopen met de gemeente Molenbeek, die een deel van het wegdek bezit, en de Stad Brussel. Over de timing en het verloop daarvan komt er echter geen commentaar. De NMBS is momenteel op zoek naar een bureau dat kan bestuderen hoeveel een renovatie moet kosten.

Ook bij de Stad Brussel bevestigt men dat er gesprekken lopen. “De brug is beschermd, dus ze moet sowieso gerestaureerd worden”, klinkt het op het kabinet van schepen Bart Dhondt (Groen). Wie dat voor zijn rekening zal nemen, hangt echter af van de gesprekken.