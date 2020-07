Josaphatsite wordt tijdelijk park JCV

13 juli 2020

12u08 0 Brussel De Brusselse maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) werkt aan de inrichting van een tijdelijk park op de Josaphatsite in Schaarbeek. Dat enorme terrein ligt nu nog braak, maar deze zomer moet het een plek worden om groene activiteiten op te zetten.

Het gaat om het deel van het terrein dat nu ook al ingekleurd staat als een park. Op de site zijn plannen voor een nieuwe woonwijk met bijna 1.400 woningen. De MSI zal het park inrichten met minimale ingrepen en zal ook een parkwachter en een nachtwaker inzetten om de rust van de buurtbewoners te verzekeren. Het tijdelijk park moet begin augustus openen en open blijven tot oktober.

Het project krijgt de naam ‘Zomer in Josaphat’ mee. “Het is nog te vroeg om al in detail aan te geven wat er allemaal zal gebeuren in het toekomstige park”, zegt Gilles Delforge, directeur van de MSI. “Het hoofdidee is dat de inwoners van Schaarbeek, Evere en alle Brusselaars die dat willen deze site kunnen ontdekken. Ze kunnen hier komen wandelen en doen wat families of vrienden graag doen op een mooie zomerdag in een park: picknicken, genieten van de zon, spelen, jong en oud door elkaar, de natuur ontdekken… Ook cultuur wordt niet vergeten.”

Josaphat is een van de 10 prioritaire wijken die de Brusselse regering wil ontwikkelen. Het terrein van bijna 30 hectare ligt naast de spoorlijn 26 in Schaarbeek.