Joods Museum zet superhelden in de kijker JCV

06 november 2019

16u04 0 Brussel Vanaf vrijdag kan je in het Joods Museum in de Minimenstraat gaan kijken naar de nieuwe expo “Superheroes Never Die. Comics and Jewish memories”. Die doet het verhaal van Amerikaanse striphelden uit de doeken en laat een licht schijnen op de vaak joodse tekenaars achter de figuren.

De tentoonstyelling was al te zien in Australië, Brazilië en andere Europese landen en doet nu ook België aan. Voor de gelegenheid werd de expo weer helemaal up-to-date gebracht. In vijf chronologische delen wordt de geschiedenis van het Amerikaanse stripverhaal geschetst, van de “comic strips” uit het begin van de vorige eeuw tot de hedendaagse strips, met de superhelden van Marvel en DC Comics als rode draad. Ook de naoorlogse underground scene en de graphic novels komen aan bod. Je kan op de expo veel originele platen bekijken, onder meer van de X-men en Captain America.

Op de tentoonstelling wordt ook aan dacht besteed aan de verschillende generaties joodse tekenaars die naar de VS emigreerden. Zij speelden immers een cruciale rol in de ontwikkeling van het stripverhaal. Zo maakte Superman in 1938 voor het eerst zijn opwachting in Action Comics in de verhalen van Jerry Siegel en Joe Shuster. Later wordt de strip ook als kunstvorm ontwikkeld. Een goed voorbeeld is het meesterwerk ‘Maus’ van Art Spiegelman. Met zijn strip over de holocaust ontvangt hij in 1992 de prestigieuze Pulitzer Prize.