Joods Museum herdenkt slachtoffers van aanslag SZM

24 mei 2019

15u56 0 Brussel Het Joods Museum in Brussel herdenkt vandaag de vier slachtoffers die precies vijf jaar geleden omgekomen zijn bij de terroristische aanslag. Voorzitter Philippe Blondin had tijdens zijn emotionele speech veel lof voor het werk van justitie.

De aanslag op het Joods Museum van Brussel vond plaats op 24 mei 2014 en eiste vier mensenlevens. Het koppel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, die vrijwillig in het museum werkte, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

Voorzitter Philippe Blondin haalde in zijn emotionele speech herinneringen op aan de dag van de aanslag, want “het was een mooie dag, net voor de verkiezingen. Net zoals vandaag.” Hij bedankte ook de justitie voor haar werk.

Levenslang

Een week na de aanslag werd in Marseille Mehdi Nemmouche opgepakt. Hij was onder meer in het bezit van wapens die sterk leken op degene die gebruikt waren bij de aanslag, munitie en een vlag van terreurgroep IS. Mehdi Nemmouche ontkent alles, maar werd begin maart door het Brusselse assisenhof veroordeeld tot levenslang wegens viervoudige moord met een terroristisch karakter. Daarnaast werd hem een terbeschikkingstelling van 15 jaar opgelegd.

Nemmouche werd op 17 mei 2019 overgeleverd aan Frankrijk, waar hij moet terechtstaan voor de gijzeling van vier Franse journalisten in Syrië. Volgens de Franse krant L’Express zit hij opgesloten in de gevangenis van Meaux-Chauconin, in het departement Seine-et-Marne.

Op de herdenking tekenden heel wat hoogwaardigheidsbekleders present. Opperrabbijn van België Albert Guigui, Israëlisch ambassadeur in België Simona Frankel, Brussels burgemeester Philippe Close en de ministers Koen Geens (Justitie), Pieter De Crem (Binnenlandse Zaken en Veiligheid) en Daniel Bacquelaine (Pensioenen) waren aanwezig.