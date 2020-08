Jongetje (12) dat verdronk in kanaal sprong van ‘experimentele’ houten steiger Stephanie Romans

28 augustus 2020

08u50 0 Brussel Het jongetje (12) dat twee weken geleden verdronk in het Kanaal, sprong van de houten steiger aan de loods van Hangar du Kanaal in het water. De constructie, bedoeld voor kajak-activiteiten, is intussen met politielinten afgesloten.

Duikers van de brandweer vonden slachtoffer Boubacar B. op 13 augustus op de bodem van het kanaal. Na reanimatie vertrok het kind in een ambulance met spoed naar het ziekenhuis. Daar overleed hij alsnog.

Inmiddels is duidelijk geworden hoe de jongen precies in het water belandde: hij sprong van de houten steiger bij de loods van Hangar du Kanaal, een creatief project dat tijdelijk activiteiten organiseert aan de Vaartdijk. De organisatie maakt dat zelf bekend op Facebook. “Om nieuwe ongelukken te voorkomen herinneren we eraan dat zwemmen in het kanaal overal verboden is”, klinkt het in een mededeling. “De toegang tot het ponton - een experimentele constructie - is alleen toegestaan in het kader van toegelaten en omkaderde activiteiten.”

De organisatie betuigt medeleven met de familie en vrienden van de overleden Boubacar. “Het drama heeft onze gemeenschap diep geraakt.”

Of iemand verantwoordelijk gesteld zal worden voor de verdrinking van het jongetje is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog niet afgerond. In reacties reageren mensen kritisch: de steiger zag - ondanks het bord dat wees op het zwemverbod - “uitnodigend” uit. Volgens anderen zoeken jongeren verkoeling in verboden zwemwater door het tekort aan openluchtzwembaden in Brussel. “Als er voldoende mogelijkheden waren om veilig in open lucht te zwemmen, was dit misschien niet gebeurd.”



