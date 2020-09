Jongerenwerkloosheid stijgt voor het eerst sinds maandenlange daling: “Jongeren zwaar getroffen door coronacrisis” Stephanie Romans

03 september 2020

13u13

Bron: Belga 0 Brussel Er zijn opnieuw beduidend meer jongeren werkloos in het Brussels gewest. 9.600 jongeren zitten zonder werk, een stijging van bijna twintig procent. “Jongeren zijn het eerste slachtoffer van de crisis.”

In augustus telde Brussel 9.666 jonge werklozen. Dat zijn er 1.534 meer dan een jaar geleden, of een stijging met 18,9 procent. Het is van 2016 geleden dat er in de maand augustus zoveel jonge werklozen in Brussel waren. De stijging komt er na vele maanden van forse dalingen.

Er zijn niet alleen veel meer jongeren die zich voor het eerst inschrijven (+26 procent), maar heel wat jongeren die aan de slag waren hebben ook hun baan verloren. Sectoren als de horeca, het toerisme, de handel en de evenementensector - waar veel jongeren aan de slag zijn - zijn door de coronacrisis dan ook zwaar getroffen. Daarbij komt nog dat er minder opportuniteiten zijn voor jongeren, zoals opleidingen of stages.

Ook het totale aantal werklozen in Brussel is in augustus gestegen: met 1.865 of 2,1 procent. Brussel telt daarmee 90.927 werklozen. De “eerste aanzienlijke jaarlijkse stijging van het aantal werkzoekenden in het Brussels gewest”, klinkt het bij Actiris. Dat komt neer op een werkloosheidsgraad in augustus van 16 procent, tegen 15,8 procent in augustus vorig jaar.