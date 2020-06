Jongeren vrijgesproken voor corona-inbreuken: “Wandelen met familie is toegelaten” Wouter Hertogs

05 juni 2020

20u48 0 Brussel Twee jongeren die door het Brusselse parket vervolgd werden omdat ze de coronamaatregelen niet zouden nageleefd hebben, zijn vrijgesproken. “De dossiers bevatten onvoldoende bewijzen om de twee te veroordelen. Uit niets bleek dat de mensen die bij hen waren, geen familieleden waren”, klonk het. Beiden werden vervolgd omdat ze het samenscholingsverbod niet zouden hebben nageleefd. Een derde man werd wel veroordeeld.

A.B. (20), was tussen 21 en 30 maart al driemaal geverbaliseerd toen hij zich zonder aanvaardbare reden op de openbare weg bevond. Op 13 april werd hij opnieuw betrapt, ditmaal toen hij met vier vrienden een joint aan het roken was in een parkje in Sint-Agatha-Berchem. “Bovendien verklaarde hij tegen de agenten dat het hele coronagedoe hem niets kon schelen”, sprak substituut Denis Goeman, die 3 maanden cel en een 4.000 euro boete eiste. De jongeman werd echter vrijgesproken. Volgens de rechtbank was hij weliswaar weinig respectvol geweest maar bleek uit de processen-verbaal van de politie niet wie de andere personen waren. Het konden familieleden geweest zijn en wandelen in familie was toegelaten, aldus de rechtbank.

Ook een andere man die verschillende processen-verbaal had gekregen, werd vrijgesproken. Ook hier oordeelde de rechtbank dat het niet bewezen was dat hij het samenscholingsverbod had overtreden omdat uit de processen-verbaal niet bleek dat de mensen die bij hem waren, geen familieleden waren. Een man die tussen 29 maart en 4 april viermaal betrapt werd bij een overtreding van het samenscholingsverbod, werd dan weer wel veroordeeld, tot een gevangenisstraf van 15 dagen en een geldboete van 400 euro.