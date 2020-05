Jongeren voor rechter na negeren coronaregels: “Dat hele coronagedoe kan me niets schelen” Wouter Hertogs

15 mei 2020

20u48 0 Brussel Het Brusselse parket heeft gevangenisstraffen van 3 maanden en geldboetes van 2.000 tot 8.000 gevorderd tegen vier mensen die de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet hadden nageleefd. Tegen een vijfde man die ook een inbreuk had gepleegd, werd een werkstraf gevorderd.

De eerste van hen, A.B. (20), was tussen 21 en 30 maart al driemaal geverbaliseerd toen hij zich zonder aanvaardbare reden op de openbare weg bevond. Op 13 april werd hij opnieuw betrapt, ditmaal toen hij met vier vrienden een joint aan het roken was in een parkje in Sint-Agatha-Berchem. “Bovendien verklaarde hij tegen de agenten dat het hele coronagedoe hem niets kon schelen”, aldus de procureur, die 3 maanden cel en een 4.000 euro boete eiste. De jongeman vroeg zelf om een werkstraf.

Voor een man die op tussen 29 maart en 4 april viermaal betrapt werd bij een overtreding van het samenscholingsverbod eiste het parket 3 maanden cel en 8.000 euro boete, net als voor een andere man die de overtredingen op de corona-maatregelen had opgestapeld. Een man die tegengehouden werd nadat hij met vriendin was gaan shoppen in Namen, hangt dan weer een gevangenisstraf van 3 maanden en een boete van 2.000 euro boven het hoofd.

Voor de 20-jarige E.B. kon het parket zich wel vinden in een werkstraf. Die jongeman was op 20 april in Ganshoren tegengehouden in het gezelschap van drie vrienden. Het viertal bleek geen reden te hebben om zich op de openbare weg te bevinden en was bovendien een joint aan het roken.

De rechtbank doet uitspraak op 5 juni.