Jongeren gooien stenen naar rijdende trein Stephanie Romans

31 augustus 2020

17u31

Bron: Belga 42 Brussel Het rechtstreekse treinverkeer tussen Schaarbeek en Zaventem was maandagmiddag even onderbroken nadat jongeren vanop een brug in Haren Zuid met stenen hadden gegooid en daarbij ook een trein hadden geraakt. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel maandag. Gevolgvertragingen zijn nog mogelijk.

Enkele jongeren hadden vanop een brug in Haren Zuid stenen gegooid naar beneden, op het spoor. Een steen heeft daarbij een trein geraakt en de voorruit van de locomotief verbrijzeld. Niemand raakte gewond, maar de treinbestuurder verkeert in shock, aldus Infrabel. De betrokken trein (Eupen-Oostende) is intussen naar Brussel-Noord kunnen verder rijden en rijdt niet verder, meldt de NMBS nog.

Rond 14.45 uur was het treinverkeer tussen Schaarbeek en Zaventem onderbroken, maar het kon om 15.25 uur reeds hernomen worden. Gevolgvertragingen zijn wel nog mogelijk.