Jongeren die brand stichtten in metrostel geïdentificeerd

29 april 2020

14u56 0 Brussel De twee jongemannen die op 13 april 2019 brand hadden gesticht in een metrostel, tussen de haltes Delacroix en Madou, en voor wie dinsdag een opsporingsbericht werd verspreid, zijn intussen geïdentificeerd.

De feiten vonden plaats op zaterdag 13 april 2019 rond 20 uur. De twee jongemannen kwamen het metrostation Delacroix binnen en namen de metro richting Madou. In het metrostel probeerden ze met een aansteker een stuk papier in brand te steken en toen dat niet lukte, overgoten ze het papier met een brandbare vloeistof.

Eén van de passagiers maakte een opmerking, maar de twee jongeren lachten de man in kwestie uit. Toen die passagier was afgestapt, klopten de twee op de ruit en staken hun middelvinger op naar de metro die hen kruiste.

Vervolgens goten ze opnieuw brandbare vloeistof op een papier, maar ook op een stoel en hun voeten en staken het papier in brand voor het metrostel in het metrostation Madou te verlaten door over de toegangspoortjes te klimmen.

