Jongeren bekogelen opnieuw agenten bij arrestatie in Molenbeek Stephanie Romans

22 september 2020

14u07 2 Brussel Jongeren uit Molenbeek hebben agenten afgelopen weekend vanaf hoge gebouwen bekogeld met projectielen. De politie deed in de buurt rond metrostation Beekkant controles vanwege overlast van hangjongeren. Er geldt, Jongeren uit Molenbeek hebben agenten afgelopen weekend vanaf hoge gebouwen bekogeld met projectielen. De politie deed in de buurt rond metrostation Beekkant controles vanwege overlast van hangjongeren. Er geldt, net als in de Sippelbergwijk , een samenscholingsverbod. “Toen agenten wilden overgaan tot arrestaties, liep het mis.”

De lokale politiezone Brussel West bevestigt na berichtgeving door Het Nieuwsblad en La Capitale dat er na een aantal weken relatieve rust, weer incidenten zijn geweest in Molenbeek. Opnieuw bekogelden jongeren de politie vanuit hoge woonblokken, toen agenten controles deden in de buurt van metrostation Beekkant.

De problemen daar lijken op die in de Sippelbergwijk, waar jongeren eind augustus glazen flessen naar politie en brandweer gooiden. “Er is overlast door hangjongeren en straatcriminaliteit", zegt politiewoordvoerster Caroline Vervaet. De politie was in eerste instantie tussengekomen voor een vechtpartij. Maar eenmaal ter plaatse, was daar niets meer van te zien.

Schermutselingen

Wel stelden agenten vast dat een tiental jongeren rondhing op het plein. Dat is verboden: in Beekkant geldt tussen 19 uur en 6 uur een samenscholingsverbod. “Agenten wilden in eerste instantie twee personen aanhouden", zegt Vervaet. “Anderen protesteerden en probeerden die arrestatie te verhinderen door projectielen van het gebouw te gooien. De politiemensen zijn - gelukkig - niet gewond geraakt.”

Na de schermutselingen zijn nog eens drie personen administratief aangehouden. Twee anderen zijn ter beschikking gesteld van het parket. Vervaet: “Anderen die niet betrokken waren bij de incidenten, maar wel het samenscholingsverbod hebben geschonden, kunnen daar nog een boete voor verwachten.”

Het is het eerste incident in Molenbeek sinds de problemen in de Sippelberwijk in augustus. “In het algemeen is het samenscholingsverbod goed nageleefd.”