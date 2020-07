Jongere omgekomen bij schietpartij in Vorst, twee andere jongeren gewond WHW ADN

05 juli 2020

01u56

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 114 Brussel In de omgeving van het Orbanplein in de Brusselse gemeente Vorst heeft zich vannacht een schietpartij afgespeeld. Een jongere, vermoedelijk een minderjarige, zou om het leven zijn gekomen, heeft het Brussels parket zondagochtend bevestigd. Er is ook sprake van meerdere gewonden.



De schietpartij vond rond middernacht plaats aan het Orbanplein, aldus parketwoordvoerder Denis Goeman. Buurtbewoners hoorden plots schoten. Even later was de politie massaal aanwezig. Er zou onder meer gevuurd zijn met een kalasjnikov.

Een jongere overleed aan zijn verwondingen. Twee andere jongeren raakten door de schoten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden niet in levensgevaar verkeren. Ook zij zouden minderjarig zijn.



Volgens de eerste berichten zou het gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend en reageert straks op de schietpartij.

Later meer.