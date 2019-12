Jongen (10) overleden na aanrijding door bestelwagen in Brussel: Kind liep door rood licht SHVM

04 december 2019

11u24 78 Elsene Op de Kongolaan in Elsene is een tienjarig kind dinsdagnamiddag aangereden door een bestelwagen. Het jongetje raakte levensgevaarlijk gewond en overleed later in het ziekenhuis. Volgens het Brussels parket liep het jongetje door het rode licht, zo’n zes meter van het zebrapad vandaan.

Het ongeval deed zich omstreeks 15.25 uur voor op het kruispunt van de Terkamerenboslaan met de Kongolaan. De tienjarige jongen werd er aangereden toen hij er de straat overstak. Het kind werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleefde de impact van de aanrijding niet.

De bestuurder die de jonge knaap aanreed, een 27-jarige man, bleek alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De man reed op dat moment aan een snelheid van 40 kilometer per uur. De bestuurder werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij een nacht in observatie bleef.

Dat parket heeft intussen een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Ook zullen de verschillende getuigen van het ongeval verhoord worden en zal er een analyse gemaakt worden van de camerabeelden.