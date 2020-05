Jongeman vrijgesproken voor zes overtredingen van coronamaatregelen: “een wandeling is niet verboden” Wouter Hertogs

25 mei 2020

13u36 0 Brussel Een 18-jarige jongeman die vervolgd werd omdat hij tijdens de rellen in Anderlecht op 11 april een steen zou gegooid hebben naar de politie, is door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken. Ook werd hij vrijgesproken voor het tot zesmaal toe overtreden van de coronamaatregelen.

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei braken er rellen uit in Anderlecht, nadat een jongeman die op vrijdagavond wegvluchtte van een COVID-patrouille in botsing kwam met een politiewagen en dit niet overleefde. Volgens het Brusselse parket was de jongeman één van de jongeren die daarbij stenen had gegooid naar de politie, en had hij een zijruit van een politiewagen vernield. Het parket baseerde zich daarvoor onder meer op beelden van bewakingscamera’s maar de rechtbank oordeelde dat het onvoldoende zeker was dat de jongeman ook de persoon was die op de beelden te zien was. Dat de jongeman gelijkaardige kledij had, was in de ogen van de rechtbank onvoldoende bewijs. De jongeman beweerde dat hij voor de politie op de vlucht was gegaan omdat hij niet nogmaals een COVID-controle wou ondergaan. “En die uitleg is geloofwaardig”, aldus de rechtbank. De jongeman uit Koekelberg was immers al zesmaal betrapt terwijl hij in Brussel en Sint-Jans-Molenbeek op stap was. Ook daarvoor stond hij terecht maar ook daarvoor werd hij vrijgesproken. Volgens de rechtbank waren wandelingen immers toegestaan en was het dan ook geen inbreuk als iemand tijdens die wandeling iemand anders begroette of een praatje maakte, zolang er geen samenscholing ontstond.